Si sono svolte ieri presso il palazzetto dello sport di Frosinone le altre due prove scritte per nuove assunzioni al Comune di Cassino. Alle 10 quella per "Istruttore direttivo tecnico"(due posti, di cui uno riservato, cat."D"). I partecipanti sono stati 44.

Nel pomeriggio, con inizio alle 15, hanno risposto all'appello 81 aspiranti per un posto di "Assistente sociale"(cat. "D"). Riguardo ai risultati delle prove scritte di ieri per "Funzionario contabile" sono stati ammessi all'orale 8 candidati. L'appuntamento per loro è fissato al 29 ottobre nel Comune di Cassino, nella sala Restagno, con inizio alle 9.

Per i 2 posti di "Ragioniere" (cat."C") hanno superato la prova scritta in 20. L'orale per loro è in programma il 26 di ottobre, sempre nella sala Restagno, con inizio alle 9.

Per chi ha superato i primi ostacoli si avvicina un ultimo step, il desiderio di superare le prove e di raggiungere l'obiettivo e il contratto a tempo indeterminato è una motivazione che sprona i candidati a dare il meglio. Entro novembre gli iter dovrebbero concludersi.