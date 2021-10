Cede il manto stradale su via Campidoglio, in prossimità dell'incrocio con via Aldo Moro. L'area è stata transennata e urge un intervento per eliminare il pericolo.

Un avvallamento si è formato sulla trafficata via Campidoglio due giorni fa, una grande buca che mette a rischio gli automobilisti e che è stata immediatamente delimitata con le transenne. Ieri, è stato effettuato un sopralluogo dal Comune insieme ai responsabili dell'Acea-Ato 5. Ancora non sono note le cause del cedimento, intanto però è stato deciso di intervenire con la messa in sicurezza del tratto, per eliminare le transenne inadeguate.

Le auto infatti non possono transitare nei due sensi di marcia e la svolta da e per via Aldo Moro è pericolosa.

Sicuramente bisogna eliminare il pericolo imminente e poi capire la causa del cedimento per evitare ulteriori gravi conseguenze ad automobilisti e pedoni.