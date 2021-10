Presunti abusi su alunni delle elementari da parte del loro maestro. I fatti, delicatissimi, risalgono al 2016 quando un maestro delle elementari della Valle dei Santi venne accusato di aver usato violenza su alcuni alunni. In particolare le pesanti accuse vennero rivolte al maestro (ora in pensione) in relazione a presunte molestie su bambini di quarta elementare. Accuse tutte da dimostrare.

Ieri era prevista in aula la testimonianza dell'imputato che, per problemi di salute, non si è presentato e sarà ascoltato nella prossima udienza fissata il 21 marzo 2022. Saranno escussi anche i testi della difesa, l'avvocato Ermete Grossi. Sono diverse le famiglie che si sono costituite parte civile rappresentate dagli avvocati Manlio Sera ed Emanuele Carbone.

Nell'udienza che si è tenuta ieri sono stati ascoltati due genitori, un padre che de relato riferiva quanto la moglie gli raccontava e una madre. Le prossime udienze sono già state calendarizzate, il dibattimento si chiuderà entro la fine di maggio 2022.