Nel pomeriggio di mercoledì gli agenti della sottosezione di Polizia Stradale di Cassino procedevano al Km 670 dell'Autostrada A1 al controllo di un autovettura con a bordo un uomo ed un ragazzo risultato essere il figlio minorenne.

Dagli accertamenti presso la banca dati risultava che il conducente dell'auto era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che lo stesso poteva uscirne solamente nella fascia oraria dalle 8.00 alle 10.00 nelle giornate dal lunedì al venerdì.

Per questo motivo l'uomo veniva tratto in arresto per evasione e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente al termine delle incombenze veniva posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione mentre il figlio affidato alla madre.