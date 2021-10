«Nel primo semestre del 2021 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in notevole aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+32,5 per cento); l'incremento ha interessato tutti i mesi del semestre ed è stato particolarmente rilevante tra marzo e giugno, mesi in parte condizionati nel 2020 dal primo lockdown e dalla successiva fase di incertezza.

La crescita complessiva è stata determinata dalle segnalazioni di riciclaggio (+32,7 per cento rispetto al primo semestre del precedente anno). Le segnalazioni di finanziamento del terrorismo sono tornate ad aumentare (da 246 unità a 340) mentre continua la riduzione di quelle relative alla voluntary disclosure (da 209 a 156)».

È quanto emerge dal report "Quaderni dell'antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria" della Banca d'Italia. Anche a Frosinone aumentano le segnalazioni di operazione sospette che passano dalle 247 del 1° semestre 2020 alle 335 dell'analogo periodo di quest'anno, per un più 35,62%. Il dato è in crescita anche rispetto al secondo trimestre 2020, chiuso a 297, per un più 12,79%.