Ieri mattina operai al lavoro in via Enrico De Nicola intenti alla bitumazione di punti critici dell'importante arteria cittadina. «L'intervento di ieri mattina non è stato fatto dai dipendenti della manutenzione comunale ma fa parte del progetto della collaborazione tra la Società Autostrade per l'Italia e il Comune di Cassino curato in primis dal sindaco, Enzo Salera e dall'assessore Barbara Alifuoco» fanno sapere dell'ente attraverso una nota stampa.

Il progetto prevede interventi di piccola e grande manutenzione, che riguardano non solo interventi sull'asfalto ma anche il miglioramento e il ripristino del decoro urbano e la manutenzione del verde pubblico.

«Riguardo invece a quanto viene fatto in questi giorni dai dipendenti della manutenzione comunale ne verrà data puntuale informazione nel consueto report del venerdì» si legge ancora nella nota inviata.

Intanto nei giorni scorsi la vegetazione cresciuta ormai fuori controllo fino a raggiungere oltre un metro e mezza di altezza tra via Donizetti e via Boccaccio è stata tagliata. Un intervento atteso a lungo dai residenti, ormai esasperati dai disagi, che ha riportato decoro, pulizia e sicurezza. In tanti erano ormai costretti a camminare sulla carreggiata per evitare le sterpaglie altissime.