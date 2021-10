Si sono svolte ieri al palazzetto dello sport di Frosinone le prove scritte per nuove assunzioni al Comune di Cassino. Alle ore 10 è stata avviata la prova per funzionario contabile: un solo posto di categoria "D". Si sono presentati 33 candidati. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15, tra quelli che ne avevano fatto richiesta, hanno risposto all'appello 72 aspiranti ai due posti per ragioniere (cat. "C").

Oggi, invece, sempre a Frosinone, dalle ore 10, è iniziata la prova scritta per due posti di istruttore direttivo tecnico (cat.D), mentre nel pomeriggio, sempre alle ore 15, quella per un posto di assistente sociale (Cat.D). Gli orali si svolgeranno invece a Cassino, nella sala Restagno del Comune, come da calendario a partire dal corrente 26 ottobre, con inizio alle ore 9 e a seguire per arrivare sino al 12 di novembre, data entro la quale si conta di chiudere tutte le procedure.