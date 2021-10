Il monumento ai caduti eretto nel 1933 al centro di piazza Trento negli anni ‘80 fu rimosso e relegato in un angolo della stessa piazza. La decisione dell'amministrazione dell'epoca suscitò un vespaio di polemiche.

Con un pubblico manifesto e poi tramite un comitato di protesta, si biasimava lo spostamento ritenuto una mancanza di rispetto alla memoria di militari e civili caduti nel corso dei conflitti mondiali.

L'idea del trasloco si giustificava perché era stato presentato un progetto, firmato dall'architetto Ugo Iannazzi, che prevedeva la costruzione di un maestoso anfiteatro che avrebbe occupato buona parte della piazza. Ma l'idea, per mancanza di fondi (occorrevano 300 milioni di lire), restò lettera morta, tuttavia il monumento cambiò ugualmente posizione.

Più di qualcuno ritenne lo spostamento, un modo per consentire, durante le feste patronali, la costruzione del palco. Oggi chi osserva da vicino le lapidi fissate alle pareti dell'opera nota che i nomi dei caduti sono completamente sbiaditi e di difficile lettura. Per ovviare anche alle lamentele di cittadini e parenti dei defunti basterebbe interpellare un marmista per ravvivare le scritte dedicate a chi ha sacrificato la vita per l'ideale di libertà. Sarebbe un gesto davvero meritevole.