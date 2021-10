Con l'avvicinarsi della stagione invernale l'amministrazione comunale di Filettino intende affidare la gestione della stazione sciistica di Campo Staffi.

Per questo motivo la giunta municipale di Filettino ha dato indirizzo al responsabile dell'area Assetto e Gestione del Territorio di predisporre tutti gli atti per arrivare alla concessione a terzi della gestione e manutenzione degli impianti di sci e relativi servizi annessi.

La durata della gestione è di 2 anni tempo necessario, secondo le intenzioni del Comune, per studiare un'ipotesi progettuale per la valorizzazione ed il definitivo rilancio della stazione sciistica tramite un project financing.

Intanto farsi trovare pronti è fondamentale, se si dovessero verificare le condizioni dello scorso anno, con tanta neve caduta, infatti, non si può e non si deve perdere tempo ed affrettare i tempi diventa prioritario.

Inutile dire l'importanza economica che riveste la stazione sciistica di Campo Staffi non solo per Filettino ma per tutto il nord Ciociaria e una ripartenza organizzata nei tempi vuol dire trovarsi a metà dell'opera e forse anche di più.