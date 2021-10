Rifiuti abbandonati: scende in campo l'associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi e Provincia di Frosinone. Aumenta sempre più la mancanza di senso civico da parte di persone senza scrupoli e rispetto per l'ambiente, abbandonano i rifiuti nelle aree boschive e non, senza pensarci due volte. Le foto trappola e l'intenso controllo da parte delle persone preposte mette in fuga probabili avventori, ma spesso, la maggior parte continua integerrima la sua azione lesiva al territorio.

Passeggiando per i boschi di Fiuggi, si trova di tutto, dai water ai frigoriferi, dalle bottiglie di vetro alle antenne televisive. A tal proposito l'associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi e Fare Verde Provincia di Frosinone sono scese in campo mettendo in atto un'azione mirata ad una sorta di ricognizione per individuare siti di rifiuti abbandonati. Sono stati perlustrati, i territori di Fiuggi, Ferentino, Anagni, Torre Cajetani. All'iniziativa ha preso parte anche il club Invictus 4 x 4, il tutto alla presenza di Marco Paris consigliere comunale con delega all'ambiente. Gli oltre 20 uomini che hanno preso parte all'iniziativa, hanno denunciato ogni sorta di materiale rinvenuto. Partita una segnalazione ai vigili del fuoco e ai carabinieri forestali, in attesa questo di un vero e proprio dossier da inviare all'Ente Parco per mettere sotto la lente delle attenzioni dette problematiche.