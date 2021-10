C'è tempo fino al 2 novembre, esclusivamente tramite procedura telematica, per candidarsi alle selezioni per i quattro concorsi pubblici del Comune di Veroli.

Un posto di funzionario amministrativo-contabile per il settore finanziario-personale-tributi-suap; un altro posto di istruttore tecnico per il settore lavori pubblici, un altro ancora di agente di polizia locale e due posti di funzionario tecnico da assegnare all'area tecnica.

Sono le cinque figure professionali che il Comune di Veroli cerca per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato.

Il 1 ottobre scorso la data della pubblicazione dei concorsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie "Concorsi ed esami". A seguito della registrazione sul sito verrà comunicato, via e-mail, il diario delle prove concorsuali e l'eventuale ammissione.

Successivamente saranno svolte tre prove d'esame per ogni figura, una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. Tutte le informazioni si trovano sui bandi di concorso nel sito internet del Comune di Veroli.

«Era un impegno primario dell'amministrazione – dice il sindaco di Veroli Simone Cretaro – quello di provvedere alle assunzioni di nuovo personale. Dopo venti anni circa, come abbiamo avuto la possibilità di programmare i concorsi lo abbiamo fatto. Si tratta di un risultato importante, frutto di oculata gestione finanziaria del nostro Ente, che sicuramente determinerà benefici in termini di servizi ai nostri cittadini. Ringrazio, pertanto, tutta l'amministrazione per il contributo dato in questi anni su tale impegno e, in particolare - conclude il primo cittadino - l'attuale assessore con delega al Personale Alessandra Cretaro ed il suo predecessore Andrea Iaboni nonché il funzionario responsabile dottoressa Anna Caliciotti ed il segretario generale, dottoressa Patricia Palmieri per il lavoro amministrativo portato avanti».