Uno dei tanti pullman turistici diretto alla maestosa Abbazia. All'interno visitatori che già sognavano di vedere uno dei più famosi monumenti della cristianità, quando il bus è rimasto bloccato tra le vie del centro. Sembrava una manovra impossibile da eseguire in spazi ristretti per quel grosso mezzo ma ad aiutare l'autista sono scesi in campo i cassinati presenti.

Giovani e meno giovani che si sono posizionati davanti e dietro, a destra e sinistra, ed hanno così aiutato il grosso mezzo nelle difficili manovre. C'è voluto un po' di tempo ma alla fine i turisti hanno ripreso la via per il sacro monte e gli automobilisti la normale circolazione.