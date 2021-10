Circolava per le vie di Castelforte con in tasca una cesoia, ma è stato fermato dai Carabinieri e munito del foglio di via obbligatorio. Il protagonista dell'episodio è un ventunenne di Rimini, domiciliato però a Santi Cosma e Damiano, che si trovava a Castelforte senza un giustificato motivo. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Formia, i quali lo hanno sottoposto a perquisizione, al termine della quale è stata rinvenuta la cesoia.

Gli uomini comandati dal maggiore Michele Pascale hanno ipotizzato che l'attrezzo potesse essere utilizzato per tagliare reticolati di protezione di accessi privati. E quindi hanno sequestrato la cesoia ed hanno richiesto, per il tramite della polizia di Stato di Formia, l'emissione del foglio di via. Per il ventunenne è vietato mettere piede nel comune di Castelforte per i prossimi tre anni.