I casi Covid in Ciociaria restano sotto controllo, seppur in lieve ripresa rispetto alla passata settimana. Nel bollettino diffuso dalla Asl di Frosinone sono 21 i nuovi positivi, 37 i negativizzati e 78 in due giorni, nessun deceduto e 10 ricoverati, due in meno in 24 ore.



La giornata

Sono dieci i comuni che registrano almeno un contagiato. Davanti a tutti c'è Sora con 5 nuovi casi, a seguire Cassino con 4, quindi Amaseno, Arpino, Ceccano e Isola del Liri con 2, a chiudere Broccostella, Pescosolido, Sant'Andrea del Garigliano e Veroli con 1.

In questa settimana i positivi sono 41, a una media di 13,67 al giorno. La passata settimana, sempre di mercoledì, erano 35 a 11,66, ragion per cui l'incremento è del 17,14%. Due settimana fa, invece, i casi erano di più, ovvero 67 a una media di 22,33. Rispetto ad allora la contrazione è del 38,80%. L'andamento nell'ultimo periodo è stato costante, se con l'eccezione della settimana 27 settembre-3 ottobre, chiusa a 23,29 di media. Dal 30 agosto al 5 settembre la media è stata di 20,71, poi per altre tre settimane i valori si sono mantenuti sotto quota 20 con 16,71 tra il 6 e il 12 settembre, 17,43 tra il 13 e il 19 settembre, 17,29 tra il 20 e il 26 settembre, quindi la punta di 23,29 dal 27 settembre al 3 ottobre e la nuova discesa a 18,71 tra il 4 e il 10 ottobre.

Dall'inizio del mese i casi sono 236 a una media di 18,15 ogni 24 ore. In pratica, ci si è assestati sui valori di settembre, archiviato a 577 e 19,23 di media. Un dato decisamente inferiore ai 982 contagiati di agosto (media 31,67), il valore più alto da quattro mesi e mezzo a questa parte. Il record resta quello di novembre 2021 con 6.588 casi a una media di 219,60. Volendo fare un confronto con ottobre dell'anno passato, all'epoca i casi erano stati 3.528 a 113,80 di media.

Sempre nel mese di ottobre, si contano 25 casi a Veroli, 21 a Sora, 19 a Frosinone, 17 a Ceccano, 14 ad Alatri, Amaseno e Cassino, 12 ad Anagni, 9 a Ferentino, 8 a Ripi e 7 a Monte San Giovanni Campano.

Nelle ultime tre settimane si contano 5 (7-13 ottobre), 7 (30 setembre-1° ottobre) e 15 casi (23-29 settembre) a Sora, 13, 5 e 14 a Frosinone, 4, 6 e 11 a Ceccano, 6, 5 e 10 a Cassino, Veroli 26, 26 e 7, Alatri 7, 11 e 7, Amaseno 5, 8 e 7, Ripi 1, 1, e 7, Anagni 5, 10 e 6 e Boville Ernica 2, 2 e 6.

Gli indicatori

Torna a salire il tasso di positività che, in 24 ore, passa dall'1,53% al 2,86%. La media della settimana è del 2,18%. Le ultime si sono posizionate intorno al 3% con 3,09% tra il 4 e il 10 ottobre, 3,33% dal 27 settembre al 3 ottobre e 3,15% dal 20 al 26 settembre. Nelle due prima ancora invece il dato si era posizionato tra il 4,34% (13-19 settembre) e il 4,47% (6-12 settembre).

L'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni sale leggermente dal 28,09 al 28,72. La settimana era cominciata a 27,88. Venerdì scorso, invece, il valore era a 24,95, il 1° ottobre a 33,96, mentre il 24 settembre era a 26.



I tamponi

Sono tornati a salire i test effettuati in provincia di Frosinone, ieri 732 dopo i 780 del giorno prima. In questa settimana sono già 1.888, poco meno di 630 al giorno. La scorsa settimana, sempre al mercoledì, i test eseguiti erano 1.644 a 548 di media. L'aumento, al momento, è del 14,84%. Tra il 20 e il 22 settembre, invece, i tamponi erano stati 1.414, a 471,22 di media.



I malati e i guariti

Diminuisce il numero dei ricoverati per Covid, che passa da 12 a 10. Dopo tre giorni consecutivi il valore diminuisce e si porta quasi al minimo da settembre. Da allora, infatti, non si è mai scesi sotto quota 9. I guariti sono 78 in due giorni, ieri 37. La scorsa settimana, a mercoledì, erano 28. Sono 258 i guariti del mese e 21.000 da inizio anno.



I decessi

Ancora un'altra giornata senza vittime. L'ultimo decesso legato al Covid in provincia di Frosinone è del 10 settembre. Da più di un mese non ci sono vittime.

Il bollettino regionale

«Nel Lazio - informa l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - su 11.355 tamponi molecolari e 11.127 tamponi antigenici per un totale di 22.482 tamponi, si registrano 194 nuovi casi positivi (-27) in calo rispetto a mercoledì 6 ottobre (-51), 4 i decessi (+1), 324 i ricoverati (-20), 49 le terapie intensive (+1) e 430 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,7%. I casi a Roma città sono a quota 76».

Nel Lazio sono 8,5 milioni le dosi di vaccino somministrate. «Superati il 90% della popolazione adulta e l'84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale - ricorda D'Amato - Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa». Somministrate oltre 31.000 terze dosi agli over 80, per le quali si sono prenotati 4.000 over 60. Per farlo devono aver effettuato la seconda dose da almeno 180 giorni.