Schianto tra un'auto e una moto, elitrasportato il conducente della due ruote. L'incidente è avvenuto dopo pranzo nel parcheggio del centro commerciale "Gli Archi" di Cassino. Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Sora, intervenuti nell'immediatezza, l'impatto tra i due - entrambi di Cassino - sarebbe stato piuttosto violento.

L'uomo, un quarantacinquenne della città martire, avrebbe avuto la peggio: immediatamente soccorso, è stato trasferito a Roma in eliambulanza per le ferite riportate a una gamba. Ma per fortuna non è a rischio vita. La ragazza, alla guida di una utilitaria, classe '94, è stata invece soccorsa e trasportata a Cassino, in buone condizioni. Dinamica al vaglio.