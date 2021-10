Sono 2.772 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 2.494 di ieri; i tamponi effettuati sono 278.945 a fronte dei 315.285 di ieri, per cui il tasso di positività risale all'1% (ieri 0,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 37 (ieri 49), per un totale da inizio pandemia di 131.241. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari sono 2.552 (113 in meno rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 367 (tre in meno, con 19 ingressi del giorno: ieri erano stati 21).