Ancora tensione in via Cellaro per la realizzazione della rotatoria. Ieri pomeriggio c'è stato un nuovo sopralluogo dei tecnici comunali.

Presenti anche i residenti che si oppongono agli espropri. Gli animi si sono surriscaldati. Sul posto anche la polizia locale e l'avvocato degli espropriati.

Una donna si è sentita male ed è stata portata in ospedale.