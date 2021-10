21 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 732 tamponi. I negativizzati sono 37, mentre i ricoverati sono 10. Fermo a zero il dato sui decessi. Questi i numeri sull'andamento della pandemia in provincia diffusi nel bollettino della Asl di Frosinone. I nuovi positivi sono nove in più rispetto a ieri con quasi 50 tamponi in meno delle 24 ore precedenti. Il che fa registrare una crescita della curva dei contagi.

La mappa dei contagi

Dei 21 nuovi positivi, 5 si registrano a Sora che conta il maggior numero di nuovi casi in provincia. 4 a Cassino, 2 ad Amaseno, Arpino, Ceccano ed Isola del Liri. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Broccostella, Pescosolido, Sant'Andrea del Garigliano e Veroli.

Il confronto con ieri

Ieri 12 i nuovi positivi in provincia di Frosinone con 41 negativizzati, nessun decesso e 12 ricoverati. I casi erano di Anagni, Boville Ernica, Ferentino e Sora tutti con 2, di Acuto, Amaseno, Esperia e Fiuggi con 1. 780 i tamponi.