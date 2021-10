Nella mattinata, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, il Comandante Col. Alfonso Pannone ha presentato i nuovi Ufficiali giunti al Comando delle Compagnia di Pontecorvo, Sora e relativo N.O.R.M.

Il Comandante Provinciale, oltre ad evidenziare le alte doti professionali ed umane dei nuovi Ufficiali, dimostrate nel corso delle pregresse esperienze di comando, ha augurato che il loro operare in questa provincia sia colmo di ogni soddisfazione professionale e che il loro fare sia improntato nel garantire sempre più maggiori standard di sicurezza ai cittadini.

Chi sono i nuovi ufficiali

Cap. Bartolo Taglietti, Comandante della Compagnia di Pontecorvo: di origine campane, dal mese di settembre, ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, in sostituzione del Cap.Tamara Nicolai, trasferita ad altro Comando Arma nella Regione Umbria. Arruolatosi nell'Arma nel 1997, ha prestato servizio, per i primi anni, nei territori della provincia di Reggio Calabria, per poi essere destinato a Napoli dove, per più di cinque anni, ha collaborato, in modo diretto, presso la Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo Campano. Terminata quest'ultima esperienza viene impiegato presso un Nucleo Operativo di una Compagnia territoriale dell'hinterland napoletano particolarmente impegnata sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Laureatosi in giurisprudenza nel 2011, presso l'università degli studi di Salerno, nell'anno successivo Taglietti supera il concorso per accedere alla Scuola Ufficiali carabinieri dove, al termine del corso applicativo, viene destinato dapprima a Scalea (CS), per due anni, e successivamente a Salerno, per quattro anni, dove assume, in entrambe le circostanze, l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo e radiomobile. Al termine di queste esperienze, viene destinato, per due anni, al Comando del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale della Calabria, con sede a Cosenza, dal quale è stato destinato all'attuale sede. Incidentalmente, ha anche retto, in sede vacante, il comando della Compagnia di Salerno. Per le attività condotte nei vari incarichi ricoperti, Taglietti è stato insignito di cinque encomi (semplici e solenni), l'ultimo dei quali gli è stato consegnato lo scorso mese di luglio.

Cap. Domenico Cavallo, comandante della Compagnia di Sora: di origini campane, dal mese di settembre, ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Sora, in sostituzione del Magg. Valentino Iacovacci, trasferito ad altro Comando Arma nella Regione Umbria. Arruolatosi nell'Arma nel 1992 quale carabiniere effettivo e, nello stesso anno, risultato vincitore del corso biennale per allievi sottufficiali, al termine del previsto ciclo addestrativo Cavallo è stato trasferito quale Vice Comandante presso la Stazione Carabinieri di Foggia Principale. Successivamente dal 1996 al 1999 ha prestato servizio presso l'Aliquota Operativa del N.O.R.M di Foggia, ha ricoperto l'incarico di Comandante del Nucleo Comando della Compagnia sempre di Foggia per poi essere trasferito al locale NO.R.M. quale "Capo Equipaggio".

Dal 2000 al 2007 Cavallo ha ricoperto vari incarichi quali "Comandante del Nucleo ispettorato del Lavoro di Campobasso e Benevento, e Comandante di squadra presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Nel 2012, dopo essere risultato vincitore del concorso per Ufficiali, e dopo aver svolto il relativo ciclo addestrativo, veniva trasferito il 10° reggimento "Campania "di Napoli, quale Comandante del I° Plotone e, successivamente, dal 2015 al 2021, ha ricoperto l'incarico di Comandante del N.O.R.M. del Comando Compagnia di Legnago (MI) Trasferito da quest'ultimo comando, dal 16 settembre ha assunto il Comando della Compagnia di Sora.

S. Ten. Davide Marcucci, Comandante del N.O.R.M. di Sora: arruolatosi nel 1986, dopo il corso svolto presso la Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari e dopo essere transitato nel ruolo di "Carabiniere Effettivo", veniva trasferito prima presso il Comando Stazione di Arezzo e successivamente presso quella di Castiglion Fibocchi, ove prestava il suo servizio sino all'ottobre 1989. Dopo aver vinto il concorso relativo al 43° Corso allievi Sottufficiali, frequentava dal 1° ottobre 1989 al 1991 la Scuola Allievi Sottufficiali e, dopo il previsto ciclo addestrativo biennale, assumeva negli anni e sino al 1993, gli incarichi di Vice Comandante nei Comandi Stazione di Praia a Mare, Orsomarso, S. Agata D'Esaroi, Verbicaro nonché, dal 1993 al 1996, l'incarico di Capo Equipaggio presso il N.O.R.M. di Paola.

Dal 1996 al 1998 ha ricoperto l'incarico di Vice Comandante presso il Comando Stazione di Paola e successivamente veniva trasferito presso la Procura della Repubblica di Paola quale "Ufficiale di P.G." presso la Segreteria del Procuratore Capo ove rimaneva sino al 2004. Dal 2004 al 2020 ha ricoperto incarichi di addetto alla Sezione Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Paola, presso la Direzione Distrettuale Antimafia e Procura della Repubblica di Napoli e, nel 2020, risultava vincitore del 3° Corso Applicativo per Ufficiali, frequentando il relativo corso presso la Scuola Ufficiali sita in Roma. Dopo il previsto ciclo addestrativo, Marcucci veniva destinato, in data 20 settembre 2021, presso il Comando Compagnia di Sora, quale comandante di quel N.O.R.M.