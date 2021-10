La promozione dei prodotti tipici passa attraverso la "Campagna amica" di Coldiretti. L'agricoltura a chilometro zero è stata al centro della serata organizzata da Coldiretti per incentivare istituzioni, imprese e politica a fare gioco di squadra per favorire la filiera corta. «Abbiamo voluto ai fornelli una agri-chef per valorizzare al massimo l'impiego dei prodotti di eccellenza come i peperoni Dop di Pontecorvo – ha affermato il presidente della Coldiretti Frosinone, Vinicio Ssvone –. Abbiamo ospitato imprenditori e amministratori locali per favorire lo sviluppo di ulteriori forme di collaborazione».

«Questa serata ci ha aiutato a capire ancora meglio che abbiamo tutte le carte in regola per consolidare e incentivate investimenti», ha aggiunto il segretario della sezione cittadina Damiano Renzi. «A Pontecorvo - ha sottolineato Tommaso Di Brango - abbiamo avuto una promozione dei prodotti tipici exploit di nuovi insediamenti e proprio sui giovani imprenditori agricoli fonda il nuovo corso della Coldiretti».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Anselmo Rotondo e dal presidente del consiglio provinciale Daniele Maura presenti alla serata.

«Siamo lieti di aver contributo all'ulteriore crescita e conoscenza del peperone» ha concluso l'assessore all'agricoltura Nadia Belli.