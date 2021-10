L'ACEA Ato 5 S.p.A. comunica che a causa di un intervento programmato su Via Rotabile San Francesco, ad Anagni, si renderà necessaria la sospensione del flusso idrico domani dalle ore 13 alle ore 20.

Le zone interessate sono le seguenti: Parte di SP Rotabile San Francesco, Colle Poria, Tratto SR Casilina ed SP 156 vicinali ad Osteria della Fontana, Via Collacciano Ponticello, Via Fontana Sant'Angelo, Via Ponte del Tremio, Via Selciatella, Zona Stazione Anagni-Morolo, SR 155 – Raccordo Autostradale, Via Cangiano (esclusa zona San Bartolomeo), Zone limitrofe.