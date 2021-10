Al via le somministrazioni della terza dose del vaccino anti-Covid nella Rsa San Germano. Mercoledì e giovedì il "varo" di questa nuova campagna vaccinale, destinata agli ospiti e ai dipendenti della struttura. «Con la somministrazione della terza dose prosegue la realizzazione del piano vaccinale, in piena sintonia e tempistica rispetto a quanto prevedono le indicazioni nazionali» fanno sapere dalla Rsa San Germano, che è molto di più di una semplice clinica per anziani.

Il centro di Piedimonte San Germano è infatti una struttura confortevole e perfettamente organizzata per tutelare la salute e la qualità della vita degli ospiti. «Oltre ad un'assistenza sanitaria di primo livello, il centro offre un supporto costante nello svolgimento delle mansioni quotidiane e propone attività che coinvolgano gli ospiti nella socializzazione e nell'esercizio delle proprie facoltà» tra gli obiettivi centrati.

Proprio dagli operatori, sempre in campo accanto ai loro ospiti, parte l'invito a vaccinarsi «per il bene di tutti noi ed è per questo che abbiamo scelto lo slogan: "Rispettare se stessi è una cosa meravigliosa. La vita è un dono prezioso". Cogliamo l'occasione - continuano dalla struttura - per ringraziare la Asl di Frosinone, i dirigenti, i medici, gli infermieri e tutti gli operatori per il lavoro importante che stanno svolgendo da mesi per il bene della collettività. Si ringrazia tutto il personale della Rsa San Germano per la dedizione che ogni giorno mostra in questo delicato lavoro».