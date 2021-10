Camion carico di pellet va a fuoco in autostrada, paura per il conducente e traffico in tilt. L'incidente è avvenuto poco fa in A1, in direzione nord, territorio di Colfelice. Per cause ancora in corso di accertamento, il carico è stato improvvisamente interessato da un rogo. Solo il tempo per il conducente di accostare e sganciare il vano motore. Poi le fiamme. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Cassino che hanno immediatamente circoscritto il rogo. Mettendo al sicuro il traffico oltre che il conducente. Complesse le operazioni di spegnimento. Non si escluse che il fuoco possa essere divampato a causa di un guasto meccanico. Ricostruzione in atto.