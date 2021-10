Sono 2.494 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.516. Sono invece 49 le vittime in un giorno, ieri erano stata 34. Con 315.285 tamponi, 201 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende da 1,3% a 0,8%.

Sono 131.384 le vittime dall'inizio dell'epidemia. Tornano a calare i ricoveri, dopo il rialzo di ieri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +10) con 21 ingressi del giorno, e scendono a 370, mentre i ricoveri ordinari sono 23 in meno (ieri +37), 2.665 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.