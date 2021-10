«Grazie alle risorse del Fondo di Coesione Sociale, previste per la riprogrammazione dei fondi strutturali del Lazio 2014-2020, possiamo destinare ulteriori 2 milioni e mezzo di euro alla misura dedicata al sostegno agli investimenti per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, il cui bando si è chiuso lo scorso aprile.

Queste risorse vanno ad aggiungersi ai 3 milioni di euro precedentemente banditi, per un totale complessivo di 5 milioni e mezzo di euro, che permetteranno il soddisfacimento del maggior numero possibile di domande, ritenute ammesse e finanziabili, tenendo conto che a oggi l'attività istruttoria prevede già 83 domande con esito positivo per un contributo pubblico richiesto di 7.316.952 euro. Per la nostra regione, le misure forestali della programmazione europea sono una linea di intervento prioritaria delle politiche dello sviluppo rurale e delle politiche regionali e, pertanto, riteniamo assolutamente strategico sostenere azioni e iniziative che le rafforzino e le incentivino».

Lo dichiara in una nota l'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. Risorse importanti quindi a disposizione di un settore che da sempre risulta strategico nelle politiche messe in campo nella valorizzazione e nella conservazione del territorio.