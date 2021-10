Un controllo gratuito dell'udito. È questa la possibilità fornita ai cittadini di Coreno Ausonio che potranno prenotare il proprio screening. L'iniziativa è stata organizzata dall'amministrazione comunale insieme con il centro anziani e si svolgerà il prossimo 12 novembre. Nei locali del centro anziani, in via don Giuseppe Lavalle, sarà possibile effettuare gratuitamente il controllo dell'udito.

Le visite si effettueranno tra le 10 e le 17.30 e permetteranno di avere uno screening che, spesso, si rivela fondamentale per prevenire problemi. Un appuntamento importante e, soprattutto, gratuito per tutte le persone che decideranno di aderire. Per poter effettuare la visita occorre, però, procedere con la prenotazione. Tutte le modalità e i contatti per prenotare la visita sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune di Coreno Ausonio.