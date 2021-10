Pusher albanese fermato per un controllo e arrestato. In auto aveva cocaina. Altra sostanza stupefacente è stata trovata dai carabinieri nel suo negozio.

I fatti

Nella serata di ieri, ad Isola del Liri, i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, unitamente a personale del N.O.R.M. della Compagnia di Sora, nell'ambito di una normale attività preventiva, finalizzata a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 31enne di nazionalità albanese, commerciante e residente nel capoluogo, poiché resosi responsabile del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

Nello specifico, durante i controlli, i carabinieri hanno notato una piccola autovettura la cui andatura faceva nascere dei sospetti tanto che i militari hanno deciso di procedere ad un controllo. Dall'accertamento è emerso che alla guida vi era il cittadino albanese che, alla vista dei militari, ha cercato maldestramente di nascondere qualcosa che aveva dietro la leva del cambio dell'auto.

I carabinieri, insospettiti dal comportamento dell'uomo, hanno deciso di perquisire l'auto all'interno della quale sono stati ritrovati 7 involucri di "cellophane" termosaldati contenuti in una scatola da chewing-gum, poi risultati contenere complessivamente più di 5 grammi di cocaina e 280 euro in banconote di vario taglio, il tutto ritenuto provento dell'illecita attività.

Ritenendo poi che l'uomo potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente in casa o nel negozio dove svolge la propria attività di commerciante (entrambi siti a Frosinone), i militari hanno eseguito un'ulteriore e minuziosa perquisizione che ha permesso di trovare, soltanto presso il suo negozio, ulteriori 7 grammi di "cocaina" contenuti in un unico involucro, (probabilmente ancora da suddividere in dosi), nonché un bilancino elettronico di precisione.

Lo stupefacente, il denaro ed i materiali rinvenuti sono stati sequestrati mentre l'uomo, ad espletate formalità di rito, è stato associato presso la propria abitazione, a disposizione della competente A.G. ed in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto prevista nella mattinata di domani.