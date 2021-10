Nuovo appuntamento e nuovo successo per la sezione ceccanese dell'Avis. Domenica scorsa, infatti, i battenti della sede di via Boschetto sono stati riaperti. La risposta della comunità è stata la consueta e molto positiva, confermando i numeri delle donazioni precedenti. Parole di soddisfazione le ha pronunciate Daniele Panella, presidente della sezione Avis, che descrive così la donazione: «Una raccolta sangue con svariate prenotazioni, annullate per diversi motivi, ma alla fine siamo riusciti a ospitare 21 donatori e ben 17 sacche totali, con cinque nuovi volontari. Continua quindi il trend positivo del 2021, entrato nell'ultimo trimestre e con ancora tante iniziative che ci aspettano».

Proprio riguardo alle prossime donazioni Panella ha annunciato: «Il 29 ottobre terremo una raccolta esterna con l'autoemoteca presso l'azienda "Itelyum", mentre il 31 una raccolta serale si terrà presso la nostra sede.

In programma e da confermare le donazioni con le scuole, alla quale parteciperanno Istituto alberghiero e Liceo scientifico linguistico di Ceccano».

Panella conclude con un ricordo speciale per padre Antonio Mannara: «Vorrei anticipare a tutti, in seguito all'approvazione del direttivo, una novità. Intitoleremo la sala donazioni a padre Antonio Mannara, che ci ha lasciato all'improvviso e prematuramente 20 giorni fa. È stato un parroco speciale, nostro donatore e sempre partecipe alle nostre iniziative. Daremo aggiornamenti su data e programma. Un piccolo gesto per un grande uomo». Un parroco che ha toccato il cuore di chi aveva intorno e che adesso verrà ricordato ancora una volta dai ceccanesi con l'intitolazione della sala donazioni.