E' stato investito, di notte, da una Citroen C3 condotta da un 19enne italiano. Un impatto fatale per un uomo di 54 anni, morto sul colpo, al momento dell'impatto. È l'epilogo di un tragico incidente stradale avvenuto alle 2:40 circa, del 12 ottobre, in via Maremmana Inferiore, a Guidonia, all'altezza chilometro 31 della provinciale, poco dopo il bivio per La Notte.

Per cause in corso di accertamento, il ragazzo alla guida della Citroen C3 ha centrato il pedone, che poi è finito sbalzato nel campo adiacente. L'automobilista si è fermato per allertare i soccorsi. Il personale del 118, arrivato sul posto, ha potuto però solamente accertare il decesso della vittima.

Il 19enne è stato accompagnato dai carabinieri al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Tivoli per essere sottoposto ai test di alcol o sostanze stupefacenti, i cui esiti sono negativi. Il giovane è stato denunciato per omicidio stradale. La salma del 54enne è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'università La Sapienza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.