Doppi turni e gravi disagi soprattutto per gli studenti che arrivano da fuori città. Sono proprio loro a pagare il prezzo più caro della "nuova" gestione di entrata e uscita dovuta anche all'emergenza sanitaria.

Molti studenti si ritrovano così a dover uscire la mattina anche molto presto per poter prendere gli autobus che li portano a Cassino, per poi attendere l'orario di ingresso e all'uscita trovarsi ad attendere ancora per riprendere i mezzi e tornare nei comuni di origine.

Purtroppo, alcuni ragazzi rientrano a casa anche dopo le 18 e questo rappresenta un grave problema e un disagio con cui è difficile fare i conti davanti a studio e compiti da fare.

Per le famiglie rappresenta anche un motivo di preoccupazione: «Mio figlio resta per 10 ore fuori casa ma io lavoro e non potrei accompagnarlo». Oltre a un notevole problema economico perché chi è costretto a restare fuori si ritrova a dover provvedere al pranzo quotidianamente con una spesa consistente.