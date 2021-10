Rubano un borsello e si dileguano. All'interno anche un cellulare. L'appello della vittima corre anche sui social: «Due ragazzi ci hanno rubato il borsello, il telefono squilla ma nulla. Abbiamo fatto la denuncia, se qualcuno per favore lo trovasse mi può rintracciare».

I fatti ieri intorno alle 14.30 vicino al Forum in via Le Felci a Fiuggi. Quanto accaduto ha fatto tornare alla mente anche l'episodio di sabato scorso quando una cinquantaseienne è stata vittima di un furto con destrezza vicino a un supermercato in via Prenestina. La donna è stata colta da un malore ed è stato necessario l'intervento degli operatori del 118. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia.

Stando a una prima ricostruzione la donna ha trovato a terra, davanti allo sportello della sua auto, delle monetine, si è abbassata per raccoglierle e ha appoggiato la borsa sul sedile, quando uno dei due banditi in azione l'ha derubata proprio della borsa.

Sul posto oltre al personale medico, intervenuto per prestare soccorso alla signora, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Fiuggi per ricostruire l'accaduto e avviare le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Ieri il furto di un borsello ai danni di una signora, con all'interno anche il cellulare.