Con un sasso in pugno ha raggiunto zona Capo I Prati a Fiuggi e ha colpito due vetrine di negozi e due auto in sosta. Rintracciato e fermato dai carabinieri subito intervenuti. Accusato di danneggiamento un ventiseienne extracomunitario africano, senza fissa dimora. È successo ieri mattina nella città termale. Il ragazzo è stato denunciato.



La ricostruzione

Mancava poco a mezzogiorno quando si è creato il panico nella zona all'ingresso di Fiuggi. Un ragazzo si è avvicinato alle vetrine di alcuni negozi e ha lanciato un sasso. Stesso sasso utilizzato poi per colpire due macchine poco distanti. La scena non è passata inosservata ad alcuni passanti e ai titolari e clienti delle attività commerciali. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Una pattuglia dei militari si trovava poco distante dal luogo dei fatti e non appena è arrivata la segnalazione di quanto stava accadendo è intervenuta.

Il giovane è stato subito rintracciato. Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento.

Dai controlli è emerso che si tratta di un ventiseienne senza fissa dimora. Avviati, ora, tutti i procedimenti per chiedere l'espulsione dal territorio nazionale.

La scena, come detto, non è passata inosservata agli occhi di diverse persone che hanno temuto il peggio alla vista del ragazzo che teneva in mano il sasso per poi lanciarlo contro auto e vetrine dei negozi. Fortunatamente, ovviamente a parte i danni alle macchine e alle attività, nessuno ha riportato conseguenze, anche se grande è stato lo spavento.