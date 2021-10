«Anche quest'anno la campagna Nastro Rosa per la prevenzione dei tumori al seno, che ha come madrina Matilde Gioli, per la Lilt è iniziata in maniera importante». Così Norberto Venturi, presidente della sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Quest'anno la campagna ha questa locuzione: Lilt for women 2021.

Un'iniziativa che da sempre appartiene alla Lega italiana per la lotta contro i tumori. In una nota dell'associazione si legge: «Il lungo periodo di pandemia, che solo ora gradualmente si sta avviando verso una normalizzazione, ha purtroppo inciso negativamente sul trattamento dei tumori, sugli interventi chirurgici e sulle visite con la conseguenza di ritardate diagnosi, ritardate terapie ed aumento della già alta mortalità per tumori. Nel 2020 abbiamo registrato nel nostro Paese circa 55.000 nuovi casi di tumore al seno. Abbiamo un impegno, che è quello di giungere a una completa guaribilità del cancro della mammella, che attualmente si attesta intorno all'80% a cinque anni di distanza dal trattamento».

E ancora: «Va rilevato con soddisfazione l'emissione del recente decreto del ministro della Sanità sulla gratuità dei test genomici per il cancro al seno. Abbiamo alcune problematiche tuttavia che vanno risolte al più presto: 1) la necessità di diagnosi precoci in donne sempre più giovani e quindi abbassamento dell'età di ingresso negli screening; 2) uniformità territoriale dello screening su tutto il territorio poiché non può esistere una medicina di serie A e una di serie B e possibilmente con un maggior utilizzo dell'ecografia; 3) non dimenticare le donne già colpite da cancro al seno che necessitano di controlli periodici, codificati regolarmente».

Continua il comunicato: «Ad oggi l'associazione Lilt di Frosinone ha avuto già nella prima settimana di ottobre oltre 200 prenotazioni per visite senologiche, che presumibilmente si incrementeranno. Tali prestazioni si aggiungono alle altre attività di prevenzione, urologiche, endocrinologiche, dermatologiche, ginecologiche, nutrizionistiche e otoiatriche che continuano ad effettuarsi regolarmente presso i nostri ambulatori di viale Mazzini (ex ospedale "Umberto Primo"). Continua l'importantissima attività del supporto psicologico operato da giovani psicologi specialisti.

È stata anche quest'anno massiccia l'adesione dei vari Comuni alla campagna Nastro Rosa Lilt for women 2021. Ringraziamo le Amministrazioni che hanno voluto testimoniare la loro sensibilità verso queste tematiche, illuminando i principali monumenti delle loro città o luoghi di particolare suggestione con luci rosa al fine di richiamare l'attenzione nei confronti della prevenzione dei tumori al seno e favorire la cultura della prevenzione».