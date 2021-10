In arrivo un brusco peggioramento del tempo, dopo che già da alcuni giorni le temperature si son o fortemente abbassate, anche di 10 gradi, portando una spolverata di neve sulle cime più alte delle montagne ciociare, nella Valcomino in particolare. Ora, però - come annuncia il sito ilmeteo.it - si preannuncia un'ulteriore precipitazione delle condizioni climatiche.

"Nei prossimi giorni e per la precisione da mercoledì 13 - spiegano infatti gli esperti del sito - un vortice freddo piomberà sull'Italia provocando il ritorno di temporali, grandinate e, attenzione, anche della neve sulle nostre montagne, a causa di un contestuale abbassamento delle temperature. Ormai da qualche giorno, a dire il vero, l'autunno ha preso vigore sul Mediterraneo e le miti giornate di sole che hanno caratterizzato il mese scorso e l'inizio di ottobre, paiono ormai solo un lontano ricordo.

Tra mercoledì 13 e giovedì 14 - proseguono i meteorologi de ilmeteo.it - il tempo è destinato tuttavia nuovamente a peggiorare. L'alta pressione subirà l'ennesimo sussulto verso il nordovest europeo, provocando così una nuova irruzione di venti freddi verso il nostro Paese che determinerà, gioco forza, un contesto meteo piuttosto rigido e instabile, specialmente sui settori geograficamente più esposti alle fredde correnti nord-orientali: il riferimento è, nuovamente, al Sud e al versante centrale adriatico dove è lecito attendersi il ritorno di temporali, locali grandinate e pure l'arrivo della neve sui monti.