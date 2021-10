Diminuiscono i contagi in Ciociaria per effetto del minor numero di tamponi eseguito nella giornata di domenica. Come avviene ormai ogni lunedì, per avere un quadro più chiaro dell'andamento della pandemia in provincia, bisognerà attendere il bollettino dell'Asl di Frosinone di domani. Intanto, quello di oggi, 11 ottobre, parla di 8 nuovi positivi su un totale di 376 tamponi. I negativizzati sono 24 e i ricoverati 12. Il dato sui decessi resta fermo a quota zero.

La mappa dei contagi

Degli otto nuovi casi due si registrano ad Anagni e altrettanti a Frosinone. Un nuovo positivo in ognuno di questi quattro Comuni: Acuto, Ripi, Sora e Vallecorsa.

Il confronto con ieri

Nel bollettino di ieri, diffuso dall'Azienda sanitaria frusinate, sono stati inseriti 24 nuovi positivi, contro i 21

della comunicazione precedente, a fronte di 656 tamponi effettuati; 28 i negativizzati, zero decessi e 12 persone ricoverate. Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagiati, il primato di giornata va a Sora

con 6, a seguire Alatri con 4, Cassino con 3, Amaseno, Arce e Castrocielo con 2 e, in chiusura, Fiuggi, Frosinone, Pontecorvo, Sant'Andrea del Garigliano e

Veroli con uno.