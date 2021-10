Al via la fase conclusiva del primo concorso "Finestre, balconi e vicoli fioriti". Le fotografie dei balconi in concorso sono state postate su Facebook e proprio tramite i social sarà effettuata la votazione che decreterà i vincitori del contest.

L'iniziativa, curata dall'assessore all'Ambiente Isabella Corsetti, dal sindaco Paolo Fallone e dall'Amministrazione comunale, ha lo scopo di avviare una campagna di sensibilizzazione, con l'obiettivo di rendere i luoghi del paese più belli anche attraverso questo tipo di attività. «Il primo concorso fotografico - ha dichiarato il sindaco Paolo Fallone - curato dal nostro assessore all'Ambiente Isabella Corsetti, che ringrazio a nome di tutta l'Amministrazione, ha lo scopo di rendere i diversi luoghi del nostro paese più belli e accoglienti. Un obiettivo da raggiungere anche con la partecipazione dei nostri cittadini che, come in questa gara, si impegnano in prima persona facendo la loro parte.

Ciascuno, infatti, con le proprie idee può mettere in campo progetti e iniziative che hanno lo scopo di valorizzare i luoghi del paese, promuovendo una nuova cultura dell'ambiente fondata sulle bellezza della natura, fatta di colori e forme geometriche semplici, in grado di stimolare fantasie ed emozioni. Un modo significativo per promuovere l'ambiente e il territorio coinvolgendo la popolazione».

La cura e il decoro di un paese sono fondamentali non solo per chi vi transita, ma soprattutto per chi vi abita e sicuramente apprezza un contorno bello e accogliente. Occuparsi del proprio Comune vuol dire appartenere ad esso e aspirare a migliorarlo elevando i livelli di qualità della vita. La cura di diverse aree ne assicura la valorizzazione e consente di apprezzare zone che magari non sono state mai notate. Un'idea interessante quella di indire un concorso per immagini e coinvolgere i cittadini come parte attiva nella cura del decoro del paese.