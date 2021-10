Sono stati attivati presso la Casa della salute due importanti servizi gratuiti: lo screening cervicale riservato alle donne dai 25 ai 65 anni, e il consultorio familiare con lo psicologo per i giovani e le coppie.

Le donne dai 25 ai 65 anni possono effettuare il pap-test e l'Hpv test, controlli preventivi importanti, utili a contrastare determinate malattie gravi. Inoltre, presso il consultorio familiare, è disponibile lo psicologo per ascolto, orientamento e sostegno rivolto ai giovani dai 14 ai 24 anni e alle persone fino a 64 anni per consulenze di coppia o individuali.

Servizi che in questa fase successiva al lockdown sono sicuramente indispensabili. Infatti, le chiusure e restrizioni hanno messo a dura prova giovani e adulti, quindi è importante che siano attivi sportelli capaci di garantire un sostegno psicologico, aiutando la persona a superare le difficoltà scaturite da situazioni sicuramente uniche.

Invece, riguardo la prevenzione riservata alle donne, si tratta di un'opportunità importante per effettuare controlli comodamente e soprattutto gratuitamente. Tutte le interessate dai 25 ai 65 anni possono sottoporsi al pap-test e all'Hpv test, controlli preventivi utili a contrastare determinate malattie gravi. Inoltre, presso il consultorio familiare è disponibile lo psicologo per l'ascolto, l'orientamento e il sostegno rivolto ai giovani dai 14 ai 24anni e alle persone fino a 64 anni per consulenze di coppia o individuali.

Quindi, è importante che anche a Ceprano siano attivi servizi che garantiscano il sostegno psicologico dei cittadini, ma anche di tutti gli utenti della Casa della salute.

Riguardo la prevenzione riservata alle donne, è un'opportunità da non perdere per poter effettuare i controlli comodamente e soprattutto gratuitamente. In tanti hanno già iniziato a usufruire dei due nuovi servizi offerti dall'ex ospedale cepranese, a dimostrazione della loro utilità. Del resto, l'Azienda sanitaria li ha attivati dopo avere verificato le esigenze del bacino di utenza, soprattutto in questo periodo post-lockdown.