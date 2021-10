L'opposizione, a fronte unito contro la linea della gestione finanziaria adottata dalla maggioranza, nelle battute dell'ultimo consiglio comunale ha colto l'occasione per evidenziare una serie di criticità.

Domenico Di Cosimo, in primis, ha sottolineato la necessità di interventi per la Chiesa di Santo Stefano, il cui tetto versa oggi in condizioni precarie. Il rischio è che, temporeggiare comporti la comparsa di infiltrazioni e danni all'interno, con conseguenze per il patrimonio artistico della città.

Lo stesso consigliere ha poi parlato delle cappelle gentilizie per le quali i cittadini hanno già pagato ma delle cui realizzazione non si hanno notizie.

Inoltre, Stefania Venditti e Marta Diana hanno manifestato preoccupazione per l'organizzazione del trasporto scolastico. I mezzi a disposizione sono pochi. Per questo, gli scuolabus viaggiano a velocità decisa per rispettare gli orari, con poca tolleranza per i genitori e rischio di perdere la corsa. Dubbi anche sulla sanificazione. «Nel pochissimo lasso di tempo tra un tragitto e l'altro, i veicoli vengono sanificati? I nostri ragazzi sono al sicuro? E soprattutto, verrà potenziato il parco mezzi?».

Affatto marginale, poi, l'inciso che Stefania Venditti ha dedicato all'erogazione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà. «Mi auguro che il sostegno vada ai cittadini veramente bisognosi e che chi di competenza verifichi le istanze per aiutare chi ne ha diritto».