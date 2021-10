In forte anticipo la prima neve sul massiccio della Meta. Ieri mattina la cima si presentava coperta di una coltre bianca per la neve caduta nella notte fino a quota 1800 metri, conseguenza del forte calo delle temperature che in pianura nel primo mattino sono scese a 6-7 gradi.

Solitamente la prima neve in Valcomino è attesa alla fine di ottobre. Ma quello di quest'anno si conferma un ottobre anomalo sul fronte delle temperature.