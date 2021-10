Rubavano documenti e piccole somme di denaro dalle automobili parcheggiate. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Pontecorvo hanno denunciato in stato di libertà due extracomunitari ospiti di una casa famiglia della città fluviale per furto.

Infatti le attività d'indagine hanno permesso di accertare che i due minori, in diverse occasioni, avevano asportato da alcuni veicoli in sosta documenti e piccole somme di danaro.