Perde il controllo dell'auto e travolge una recinzione. È accaduto sabato sera a Castelliri. Un giovane ha perso il controllo della sua Opel Frontera mentre percorreva via Cimentara. La vettura si è ribaltata rimendo su un lato. Danni sono stati registrati alla recinzione di un'abitazione privata e ovviamente alla carrozzeria dell'automobile. Fortunatamente il ragazzo è rimasto illeso nell'impatto e non è stato necessario l'arrivo dell'ambulanza. Lo spavento, però, è stato tanto.

La strada era bagnata, aveva piovuto e forse proprio per questo le ruote, in una curva, hanno perso aderenza sull'asfalto. L'impatto dell'auto ha divelto anche un palo della pubblica illuminazione, danneggiato il marciapiede e un'abitazione privata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sora per prestare i primi soccorsi.