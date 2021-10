Era alla guida di un'auto rubata a Formia, ma è stato bloccato e denunciato dai carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri. I militari hanno fermato un trentenne di Aquino sorpreso alla guida di un'autovettura risultata oggetto di furto avvenuto in Formia poche ore prima.

Per questo motivo i carabinieri hanno proceduto a denunciare per furto il ragazzo.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario mentre a carico del ragazzo è stato anche avanzata la proposta l'irrogazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Pignataro Interamna tre anni.