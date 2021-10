«Giovedì mattina abbiamo avuto graditi ospiti al Castello di Colleferro, più di venti studenti dell'Università di Roma "Sapienza" accompagnati dalle professoresse Donatella Fiorani e Adalgisa Donatelli del Dipartimento di Storia disegno e restauro dell'architettura».

È quanto scrive su Facebook il sindaco Pierluigi Sanna - Gli studenti fanno parte di un nuovo corso del 5° anno, denominato Laboratorio di Sintesi di Restauro, iniziato il 27 settembre e che terminerà nel mese di gennaio 2022. Un corso di restauro avanzato per il quale sono stati selezionati tre siti su cui lavorare progettualmente su tematiche diverse, uno dei quali è il Castello di Colleferro, con la finalità di sviluppare assieme agli studenti proposte di intervento e con attività condivise con il Museo. Una iniziativa importante per la nostra città e per il Castello, della quale ringraziamo la professoressa Fiorani».