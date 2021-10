Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale nonostante che in provincia di Frosinone e nel Lazio i numeri della copertura siano da record. Da ieri, l'accesso diretto alla vaccinazione dei non prenotati è possibile, presso il polo ospedaliero "Spaziani" di Frosinone (Sala Teatro) tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 12 alle 19. Le prime ore della mattina sono riservate ai prenotati.

Visto il grande afflusso e in funzione della saturazione delle agende di prenotazione per prime, seconde e terze dosi vaccinali, nelle prime ore della mattina, si è ritenuto opportuno e necessario rivedere l'orario da dedicare all'accesso diretto dei non prenotati al fine di evitare assembramenti. Sulla copertura vaccinale, l'assessore D'Amato ha fatto ieri il punto della situazione: «Nel Lazio il 90% degli adulti e l'83% degli over 12 hanno completato l'iter vaccinale, sono state superate 8,4 milioni di somministrazioni. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

Per quanto attiene alla terza dose sono state superate 45.000 dosi complessive. Ci si può prenotare inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente. Da lunedì (oggi, ndr) potranno prenotarsi per il richiamo anche gli over 60 purché trascorsi 180 giorni dalla seconda dose. Sempre da lunedì nelle farmacie sarà possibile trovare anche il vaccino Pfizer. Iniziata la somministrazione di vaccino covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi».