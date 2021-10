Sostegno alle famiglie: la Giunta delibera le nuove misure di solidarietà alimentare e il contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. I nuclei familiari in difficoltà possono ottenere buoni spesa e dunque avere un importante sostegno per provvedere ai bisogni primari, oltre a contributi per il canone e le utenze scadute. Un supporto prezioso che di questi tempi è utile a chi a stento riesce a far quadrare i bilanci familiari.

A dare notizia delle opportunità che si offrono a chi ha bisogno è il consigliere Dino Fortuna, che dichiara: «Sono state approvate dalla Giunta comunale le nuove forme di supporto e solidarietà per i residenti di Ceprano e per i cittadini extracomunitari che siano in possesso di permesso o carta di soggiorno valida. La nuova forma di sostegno al reddito questa volta risulta più ampia e va a coprire, oltre alla solidarietà alimentare (buoni spesa), anche un contributo per il pagamento di rate del canone di locazione e un contributo per il pagamento delle utenze domestiche scadute e non saldate.

I cittadini - informa Fortuna - possono presentare le domande soltanto per una delle misure indicate. Il requisito richiesto è avere un attestazione Isee in corso di validità pari o inferiore a 7.500 euro. La copia dell'avviso e della domanda si può scaricare dal sito comune.ceprano.fr.it. Anche presso la sede comunale, al piano terra, sono disponibili i moduli per la domanda».

La possibilità di accedere a contributi importanti per coprire le spese fisse primarie di una famiglia è fondamentale di questi tempi, in cui alcuni cittadini hanno perso lavoro o comunque non riescono a garantire le necessità principali quali alimenti, casa e consumi ai propri familiari. Le misure di sostegno assicurano dignità a tanti nuclei che, da un giorno all'altro, si sono trovati magari con una sola entrata, che non copre neppure le spese alimentari. Oggi poi gli aumenti delle bollette e del carburante stanno gravando su tutte le famiglie, specialmente su quelle già in difficoltà.