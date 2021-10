È dell'82,5% la copertura vaccinale in provincia di Frosinone. Ma l'obiettivo della Asl resta quello del 90%.

I numeri della profilassi

In Ciociaria il totale dei soggetti vaccinati è di 387.472: 325.113 con due dosi, 62.359 con una. In termini percentuali vuol dire che il 13,3% ha ricevuto almeno una dose, il 69,2% due. Queste le cifre per le fasce di età. Per quanto riguarda gli over 80 anni, il 2,6% con una dose, l'83,6% con due. Il totale fa 86,2%. La fascia di età che ha la percentuale più alta è quella dei giovanissimi, tra i 12 e i 15 anni: il 96,4%. Il 51,4% con una dose, il 45% con due. La percentuale più bassa è quella nella fascia tra i 30 e i 39 anni: 75%. Il 14,8% con una dose, il 60,2% con due. Tra i 70 e i 79 anni la copertura vaccinale è dell'88,1%: il 4,3% con una dose, l'83,8% con due. Tra i 60 e i 69 anni la percentuale è dell'85,7%: 8,2% con una dose, il 77,5% con due. Quindi la fascia tra i 50 e i 59 anni: 82,6% (15,5% con una, 67,1% con due). Poi le persone con età compresa tra i 40 ei 49 anni.

La copertura vaccinale è dell'80,6%: 15,7% con una dose, 64,9% con due. Quindi la fascia di età tra i 20 e i 29 anni: 77% (15,6% con una, il 61,4% con due). Tra i 16 e i 19 anni la copertura vaccinale è dell'81%: l'8,2% con una dose, il 72,8% con due.

Per quanto riguarda la terza dose, sono state somministrate quasi 3.000 dosi. Da domani, lunedì 11 ottobre, sarà possibile prenotare la dose addizionale (terza dose) del vaccino anti Covid per gli over 60 anni che abbiano ricevuto la seconda dose da più di 180 giorni. Sono due le modalità operative di prenotazione: 1) on line sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia che si desidera; 2) tramite il proprio medico di famiglia che potrà contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale.



La cautela della Asl

Pierpaola D'Alessandro, direttore generale della Asl di Frosinone, rileva: «Certamente i dati dell'anno scorso, a ottobre, erano decisamente peggiori e avevamo più limitazioni. Però usiamo prudenza, perché il virus "cammina" e infetta ancora».

Il trend

Ieri in provincia di Frosinone si sono registrati 21 casi. Su un totale di 599 tamponi. Per un tasso di positività del 3,5%, in risalita rispetto al 2,60% di venerdì. Questa la mappa: 4 contagi a Frosinone, 3 a Boville Ernica, 3 a Ceccano, 2 a Ferentino, 2 a Veroli. Poi 1 in ciascuno dei seguenti Comuni: Alatri, Anagni, Arce, Cassino, Ceprano, Paliano, Ripi. Ci sono stati pure 15 negativizzati. E zero decessi da un mese. L'ultimo c'è stato infatti il 10 settembre scorso. Sono cresciuti invece i ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Spaziani di Frosinone: 11. Due in più rispetto ai 9 del giorno precedente. Siamo nella settimana numero ottantaquattro dall'inizio della pandemia.

Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 587 giorni. È andata così: 6 casi il quattro ottobre, 11 il cinque, 18 il sei, 33 il sette, 18 l'otto e 21 il nove. Per un totale di 107 e una media di 17,83 al giorno. La settimana numero ottantatré era andata in questo modo: 4 casi il ventisette settembre, 37 il ventotto, 26 il ventinove, 32 il trenta, 31 il primo ottobre, 20 il due e 13 il tre. Per un totale di 163 e una media giornaliera di 23,28. Le medie dei contagi delle ultime settimane: nella settantottesima 29,71. Poi 20,71 nella settantanovesima, 16,71 nell'ottantesima, 17,42 nell'ottantunesima. E nell'ottantaduesima 17,28. Mentre in quella numero ottantatré 23,28. E 17,83 finora nell'ottantaquattresima. L'anno scorso ad ottobre la media era di 113,8 casi al giorno. Adesso siamo a 17,83.



Il report

Il resoconto settimanale della Asl prende in considerazione il periodo 1-7 ottobre. I nuovi positivi sono stati 132. Su 4.687 tamponi effettuati. Tasso di positività al 2,81%. Mentre l'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è di 27,67. Quella degli ultimi sette giorni è addirittura in diminuzione, a 25,15. Le dosi di vaccino somministrate sono state 5.846, per una media di 835 ogni ventiquattro ore. Ci sono stati 99 guariti. Da mesi le terapie intensive sono Covid free. Come al solito la Asl comunica anche il numero di bambini nati in tutta la provincia su base settimanale. Sono stati 41. Un segnale di speranza. In Ciociaria i guariti sono arrivati a quota 32.346, il 93,88% di coloro che hanno contratto il virus (34.453). Ci sono 298 attualmente positivi: 287 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati in ospedale.



Il bollettino

In Italia ieri ci sono stati 2.748 nuovi casi di Coronavirus in Italia (3.023 venerdì). Sale a 4.698.038 il numero di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono stati 46 (venerdì 30). Per un totale di 131.274 vittime da febbraio 2020. Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono oltre 86 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 43 milioni (79,9% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto una sola dose sono 45,6 milioni di persone (84,6% dei vaccinabili). Infine, oltre 275.000 hanno avuto la dose aggiuntiva. Nel Lazio 230 nuovi casi: 64 in meno rispetto al giorno precedente, 116 con riferimento a sabato 2 ottobre. I decessi sono stati 3. Effettuati 22.700 tamponi, 8.572 molecolari e 14.128 antigenici.

Il tasso di positività è all'1%. Nella regione superate le 8,4 milioni di dosi di vaccino somministrate. Dice l'assessore Alessio D'Amato: «Raggiunto il 90% della popolazione adulta e oltre l'83% di over 12. Da domani nelle farmacie sarà possibile trovare anche il vaccino Pfizer». Poi Alessio D'Amato aggiunge: «Sono fortemente perplesso in merito alla proposta di deroghe a pochi giorni dall'obbligo del green pass. Il rischio è di disorientare i cittadini, che sono consapevoli dell'obbligatorietà fissata il 15 di ottobre già da molte settimane. Il punto fondamentale è fare i vaccini non tanto quello di chiedere deroghe. La questione va affrontata in maniera pragmatica».