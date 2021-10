Appartamento in fiamme a Colleferro, nei pressi del cosiddetto Colosseo. È accaduto nella mattinata odierna. Forse a causa di un corto circuito, una camera dell'appartamento situato al terzo piano della palazzina, occupato da tre ragazze, è divenuta preda delle fiamme che fortunatamente non si sono propagate alle restanti stanze dell'alloggio. In quel momento era presente una sola delle ragazze, spaventata ma rimasta incolume. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Il fumo acre levatosi nel cielo era visibile, ed ha richiamato frotte di curiosi.