Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 9 ottobre: 2.748 casi e 46 decessi. Con 344.969 tamponi effettuati (ieri erano stati 271mila), il tasso di positività è allo 0,8%, in diminuzione rispetto all'1,1% di ieri. In calo anche i ricoveri in terapia intensiva, che sono 367 (meno 16) e nei reparti ordinari, dove scendono a 2.692 (meno 50).

Gli attualmente positivi sono 85.302. Le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (350), la Lombardia (284) e la Campania (269). Dall'inizio dell'epidemia si è arrivati a 4.695.291 contagi in Italia.