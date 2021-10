Donna scippata vicino al supermercato Coop a Fiuggi. La donna è stata colta da un malore ed è stato necessario l'intervento degli operatori del 118. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia. È successo intorno a mezzogiorno in via Prenestina, all'ingresso della città termale. Stando a una prima ricostruzione la donna ha trovato a terra davanti allo sportello della sua auto delle monetine, si è abbassata per raccoglierle ed è stata avvicinata e scippata della borsa.