"Revenge Porn: la nuova forma di violenza tecnologica" è il tema del convegno promosso dal Gruppo Terziario Donna, presidente Francesca Capolino e da Confcommercio Lazio Sud Fiuggi, presidente Maria Vittoria Necci in collaborazione con l'associazione culturale il Trovautore di Fiuggi. L'evento, nel rispetto delle normative covid, si è svolto quest'oggi alle 10 all'Istituto Alberghiero di Fiuggi, in via Garibaldi 1, moderato da Stefania Trapani, giornalista di SkyTG24. All'incontro ha partecipato il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina e di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora.

L'iniziativa, ha coinvolto, inoltre, gli attori sociali e le istituzioni scolastiche e si pone come obiettivo evidenziare la crescita esponenziale del fenomeno del Revenge Porn: gli episodi di vendetta pornografica hanno assunto, infatti, contorni drammatici e ad essere colpite sono principalmente le donne di ogni età e status sociale. Durante l'incontro è stato proiettato per la prima volta il cortometraggio "Sara muore sempre" realizzato dalla compagnia teatrale TDO in collaborazione con la Regione Lazio.

I relatori sono stati Sara Battisti, consigliera Regione Lazio; avv. Maria Cristina Cafini, presidente CO.RE.COM Lazio; dott.ssa Annalisa Lillini, direttore II divisione servizio postale; dott.ssa Marisa Mosetti, Giudice penale; avv. Donatella Ceccarelli, Centro Anti Violenza Fammi Rinascere; dott.ssa Stefania Valerio presidente Associazione L'Approdo e Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Terziario, pedagogista.

Inoltre sono intervenuti: Alioska Baccarini, sindaco del Comune di Fiuggi; Maria Vittoria Necci presidente Confcommercio Lazio Sud Fiuggi; Francesca Capolino, presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lazio Sud, membro del Direttivo Nazionale Terziario Donna. La conferenza era aperta al pubblico fino ad esaurimento posti e per partecipare occorreva esibire il green pass ed indossare correttamente la mascherina.